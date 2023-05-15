Украинский дрон сбросил бомбу на экскаватор в Брянской области

По его словам, инцидент произошел недалеко от села Плехово. Водитель экскаватора легко ранен.

«Оперативно он доставлен в Суджанскую ЦРБ, где ему оказывают помощь, в том числе, и столичные хирурги», - рассказал Старовойт.

Telegram-канал Baza сообщил об атаке склада с военной техникой в Брянской области. По данным издания, происшествие произошло 14 мая в Суземском районе, передает «Радиоточка НСН».

