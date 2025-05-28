В Краснодарском крае по делу о мошенничестве задержан замглавы Минприроды

В Краснодарском крае задержан первый заместитель министра природных ресурсов региона по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, не уточнив имя фигуранта.

По данным источника издания «Краснодар Онлайн», речь идет об Александре Каинове, занимающем должность с октября 2018 года и курирующем финансово-экономическое направление в министерстве.