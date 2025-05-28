В Краснодарском крае по делу о мошенничестве задержан замглавы Минприроды
В Краснодарском крае задержан первый заместитель министра природных ресурсов региона по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, не уточнив имя фигуранта.
По данным источника издания «Краснодар Онлайн», речь идет об Александре Каинове, занимающем должность с октября 2018 года и курирующем финансово-экономическое направление в министерстве.
По версии следствия, летом 2023 года Каинов согласился за вознаграждение в 4 миллиона рублей повлиять на приговор, вынесенный внуку знакомого его приятеля, осужденному за вождение в нетрезвом виде.
Деньги, как полагают следователи, чиновник намеревался оставить себе, не предпринимая реальных действий. Впоследствии он получил 3,8 миллиона рублей, а остальную сумму в размере 200 тысяч оставил себе посредник, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru