В Краснодарском крае по делу о мошенничестве задержан замглавы Минприроды

В Краснодарском крае задержан первый заместитель министра природных ресурсов региона по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, не уточнив имя фигуранта.

По данным источника издания «Краснодар Онлайн», речь идет об Александре Каинове, занимающем должность с октября 2018 года и курирующем финансово-экономическое направление в министерстве.

Бывший замглавы Военно-медицинской академии Минобороны получил 9 лет за взятку

По версии следствия, летом 2023 года Каинов согласился за вознаграждение в 4 миллиона рублей повлиять на приговор, вынесенный внуку знакомого его приятеля, осужденному за вождение в нетрезвом виде.

Деньги, как полагают следователи, чиновник намеревался оставить себе, не предпринимая реальных действий. Впоследствии он получил 3,8 миллиона рублей, а остальную сумму в размере 200 тысяч оставил себе посредник, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Краснодарский КрайМошенничествоЗадержание

Горячие новости

Все новости

партнеры