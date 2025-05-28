Массовое отравление детей произошло на теплоходе «Михаил Булгаков»
28 мая 202520:52
Дети отравились на теплоходе «Михаил Булгаков» во время круиза «Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург – Кижи – Горицы – Москва», передает РЕН ТВ.
По данным СМИ, отравились 11 детей.
Специалисты ярославского управления Роспотребнадзора приступили к проведению санитарно-эпидемиологического расследования. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.
Ранее стало известно, что после отравления в детском лагере в Пермском крае 11 детей находятся на лечении в больнице, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru