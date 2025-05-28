Массовое отравление детей произошло на теплоходе «Михаил Булгаков»

Трамп заявил, что администрация США работает над организацией его встречи с Путиным Госдума приняла закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью «Ашан» и «Атак» планируют сдерживать наценки на продукты в течение года В сирийской провинции Идлиб нашли византийскую гробницу возрастом 1,5 тысячи лет Карен Хачанов вышел в третий круг Roland Garros