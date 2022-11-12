Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС в Курской области
Взрывное устройство, сброшенное с украинского дрона на Глушковскую РЭС, привел к повреждению оборудования в районе, сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования. В результате часть домов в некоторых посёлках оказалась обесточена. Ремонтные бригады уже на месте», - отметил глава региона.
Он заверил, что энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.
Ранее губернатор региона Роман Старовойт заявил, что в результате обстрела военнослужащими ВСУ пострадал населенный пункт Гуево Суджанского района Курской области.
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