Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС в Курской области

Взрывное устройство, сброшенное с украинского дрона на Глушковскую РЭС, привел к повреждению оборудования в районе, сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования. В результате часть домов в некоторых посёлках оказалась обесточена. Ремонтные бригады уже на месте», - отметил глава региона.

Он заверил, что энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт заявил, что в результате обстрела военнослужащими ВСУ пострадал населенный пункт Гуево Суджанского района Курской области.

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Фото: mil.gov.ua
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