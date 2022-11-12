Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС в Курской области

«Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования. В результате часть домов в некоторых посёлках оказалась обесточена. Ремонтные бригады уже на месте», - отметил глава региона.

Он заверил, что энергоснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Ранее губернатор региона Роман Старовойт заявил, что в результате обстрела военнослужащими ВСУ пострадал населенный пункт Гуево Суджанского района Курской области.