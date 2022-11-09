Губернатор Курской области сообщил о новом обстреле ВСУ
В результате обстрела военнослужащими ВСУ пострадал населенный пункт Гуево Суджанского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт 9 ноября.
Губернатор сообщил, что в одном из двухэтажных домов были повреждены балконы, также в одном из домов частного сектора выбиты стекла, разрушены хозяйственная постройка и забор. Также Старовойт отметил, что на место происшествия прибыли специалисты, чтобы оценить причиненный ущерб.
Ранее Старовойт сообщал об обстреле населенных пунктов Теткино и Гордеевка Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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