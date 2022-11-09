Губернатор Курской области сообщил о новом обстреле ВСУ

Губернатор сообщил, что в одном из двухэтажных домов были повреждены балконы, также в одном из домов частного сектора выбиты стекла, разрушены хозяйственная постройка и забор. Также Старовойт отметил, что на место происшествия прибыли специалисты, чтобы оценить причиненный ущерб.

Ранее Старовойт сообщал об обстреле населенных пунктов Теткино и Гордеевка Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

