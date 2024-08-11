Соответствующее видео опубликовал в Telegram врио главы региона Алексей Смирнов. По словам мужчины, незнакомец подошел к нему в деревне Журавли и попросил воды. Смирнов передал диверсанта военным.

По словам украинского военного, бронетранспортер ВСУ попал под огонь российских сил и съехал в канаву, после чего он спрятался в кустах, а утром пошел в сторону деревни.

Ранее заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что Украина падет после решающих боев в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

