Алаудинов: После решающих боев в Курской области Украина падет
Украина падет после решающих боев в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
Как добавил генерал-майор, для граждан России, особенно для жителей Курской области и приграничных с Украиной регионов, настали тяжелые времена. Однако бойцы всех ведомств делают все, чтобы ликвидировать противника.
Ранее Алаудинов заявил, что операцию вооруженных формирований Украины в Курской области курирует западное командование.
По его словам, за несколько дней на курском направлении было уничтожено большое количество техники и «очень много» личного состава противника, передает «Радиоточка НСН».
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