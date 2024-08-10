Алаудинов: После решающих боев в Курской области Украина падет

Как добавил генерал-майор, для граждан России, особенно для жителей Курской области и приграничных с Украиной регионов, настали тяжелые времена. Однако бойцы всех ведомств делают все, чтобы ликвидировать противника.

Ранее Алаудинов заявил, что операцию вооруженных формирований Украины в Курской области курирует западное командование.

По его словам, за несколько дней на курском направлении было уничтожено большое количество техники и «очень много» личного состава противника, передает «Радиоточка НСН».

