Военкор Котенок: ВСУ могли применить боеприпасы с хлором в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили, предположительно, боеприпасы с хлором при атаке в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
По его словам, после удара противника образовалось облако едкого дыма. На данный момент ряд военных, которые находились на месте, отправлены в токсикологию с характерными симптомами отравления.
Бои в Курской области идут с утра 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что российские военные ударили расчетом «Искандер-М» по командному пункту 22-й бригады ВСУ в Курской области. По данным Минобороны, в результате удара было уничтожено 15 человек командного состава ВСУ. Отмечается, что российские ракетчики атаковали расположение пункта командного подразделения противника, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru