Военкор Котенок: ВСУ могли применить боеприпасы с хлором в Курской области

По его словам, после удара противника образовалось облако едкого дыма. На данный момент ряд военных, которые находились на месте, отправлены в токсикологию с характерными симптомами отравления.

Бои в Курской области идут с утра 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили расчетом «Искандер-М» по командному пункту 22-й бригады ВСУ в Курской области. По данным Минобороны, в результате удара было уничтожено 15 человек командного состава ВСУ. Отмечается, что российские ракетчики атаковали расположение пункта командного подразделения противника, передает «Радиоточка НСН».

