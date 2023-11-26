Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Туле

Беспилотник влетел в квартиру на 12 этаже дома на улице Хворостухина. Пострадал один человек, у которого повреждена спина. Также о помощи попросили дети, живущие этажом ниже — они испугались. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что минувшей ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

