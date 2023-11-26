Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Туле
26 ноября 202306:02
Беспилотный летательный аппарат Украины впервые с начала специальной военной операции врезался в жилой многоэтажный дом в Туле, сообщает Telegram-канал Mash.
Беспилотник влетел в квартиру на 12 этаже дома на улице Хворостухина. Пострадал один человек, у которого повреждена спина. Также о помощи попросили дети, живущие этажом ниже — они испугались. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее стало известно, что минувшей ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru