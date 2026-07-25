Жена актера Лопарева назвала причину его смерти
Актёр театра и кино Юрий Лопарев, чья творческая биография охватывает советский и российский периоды, ушёл из жизни 22 июля, не дожив до 74‑летия. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Об этом агентству ТАСС рассказала супруга артиста Ирина Фролова.
Фролова ранее информировала о кончине Лопарева, а в ответ на вопрос о причинах смерти подтвердила, что актёр долгое время боролся с раком.
Юрий Лопарев появился на свет 20 сентября 1952 года во Львовской области, а позднее вместе с семьёй переехал в Одессу. Дебют в кино состоялся, когда ему было всего шесть лет: в картине «Жажда» он сыграл мальчика, который приносил воду больному дедушке. В 1990 году Лопарев завершил обучение в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. За годы работы в индустрии он принял участие более чем в 200 кинопроектах. В числе наиболее известных работ — роли в сериалах «Ликвидация», «След», «Глухарь», «Склифосовский», а также в фильмах «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и «Физрук».
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