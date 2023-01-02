Украинский беспилотник уничтожили на подлете к Воронежу
На подлете к Воронежу сбит украинский разведывательный беспилотник. Об этом говорится в Telegram-канале правительства области.
Инцидет произошел ночью, уточняет РИА Новости.
«Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины», - сообщают воронежские власти.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, ситуация находится под контролем.
Ранее РИА Новости со ссылкой на компетентные источники сообщили, что Украина использовала для атак на Крым, а также на объекты инфраструктуры в Севастополе, Курской, Белгородской и Воронежской областях БПЛА, которые были выпущены в США.
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