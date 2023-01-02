Украинский беспилотник уничтожили на подлете к Воронежу

Инцидет произошел ночью, уточняет РИА Новости.

«Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины», - сообщают воронежские власти.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, ситуация находится под контролем.

Ранее РИА Новости со ссылкой на компетентные источники сообщили, что Украина использовала для атак на Крым, а также на объекты инфраструктуры в Севастополе, Курской, Белгородской и Воронежской областях БПЛА, которые были выпущены в США.

