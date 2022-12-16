СМИ: Украина использовала для атак на Крым сделанные в США беспилотники

В документе говорится, что в ходе анализа электронных компонентов перехваченных беспилотников устройства БПЛА было установлено, что авионика и станции управления устройств изготовлены американской фирмой Spektreworks.

Отмечается, что эта же компания выполнила первоначальную настройку и проверку БПЛА в аэропорту города Скоттсдейл (штат Аризона, США), а затем в Польше в районе аэропорта Жешув, устройства были собраны окончательно и прошли полётные испытания. Что касается боезарядов и запуска, то их осуществили в районе Одессы и Кривого Рога.

«Данные факты, по оценкам российской стороны, подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши... в подготовку и проведение совместных с Украиной террористических актов на территории Российской Федерации», — говорится в материале.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию, применяется «ядерный шантаж», но территориальная целостность страны будет защищена всеми имеющимися средствами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

