СМИ: Украина использовала для атак на Крым сделанные в США беспилотники
Украина использовала для атак на Крым, а также на объекты инфраструктуры в Севастополе, Курской, Белгородской и Воронежской областях БПЛА, которые были выпущены в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал компетентных органов.
В документе говорится, что в ходе анализа электронных компонентов перехваченных беспилотников устройства БПЛА было установлено, что авионика и станции управления устройств изготовлены американской фирмой Spektreworks.
Отмечается, что эта же компания выполнила первоначальную настройку и проверку БПЛА в аэропорту города Скоттсдейл (штат Аризона, США), а затем в Польше в районе аэропорта Жешув, устройства были собраны окончательно и прошли полётные испытания. Что касается боезарядов и запуска, то их осуществили в районе Одессы и Кривого Рога.
«Данные факты, по оценкам российской стороны, подтверждают непосредственную вовлеченность США и Польши... в подготовку и проведение совместных с Украиной террористических актов на территории Российской Федерации», — говорится в материале.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию, применяется «ядерный шантаж», но территориальная целостность страны будет защищена всеми имеющимися средствами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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