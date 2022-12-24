Воронежские власти извинились за срабатывание учебных сирен ГО в регионе
В связи с тренировкой сил и средств защиты населения во всех районах Воронежской области в субботу утром сработали сирены гражданской обороны (ГО). Власти заявили об отсутствии реальной опасности и извинились перед жителями.
«В субботу, 24 декабря, в районе 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Они звучали в течение трех минут и были остановлены. Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области.
Также руководство региона принесло извинения всем, для кого подобная тренировка вызвала беспокойство.
«Будьте уверены, можно сохранять спокойствие», - заявили в пресс-службе.
Ранее в несколько СМИ появилась информация о том, что в различных районах Воронежской сработали сирены. Жители высказали крайнюю обеспокоенность в связи с происшествием, передает ТАСС.
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