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Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника

За минувшие сутки силы ПВО сбили 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и 103 украинских беспилотника, передает « Радиоточка НСН ».

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», - заявили в Минобороны.

Попытка атаки пресечена около 16:00 мск. Противник применял беспилотники самолетного типа, уточнили в ведомстве.

Российские силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны РФ.

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