Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника
19 мая 202417:13
Российские силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны РФ.
Попытка атаки пресечена около 16:00 мск. Противник применял беспилотники самолетного типа, уточнили в ведомстве.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», - заявили в Минобороны.
За минувшие сутки силы ПВО сбили 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и 103 украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru