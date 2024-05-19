Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны РФ.

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Попытка атаки пресечена около 16:00 мск. Противник применял беспилотники самолетного типа, уточнили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», - заявили в Минобороны.

За минувшие сутки силы ПВО сбили 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и 103 украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиПВОБелгородская область

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