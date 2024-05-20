Ракетная опасность объявлена в белгородском Шебекино
Сигнал о новой ракетной опасности вновь активирован на территории Шебекинского округа и города Шебекино в Белгородской области. Информацию об этом распространил региональный главк МЧС.
Перед этим аналогичное предупреждение объявили в областном центре и Белгородском районе. В МЧС призвали жителей по возможности не выходить на улицу, не подходить к окнам.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, в свою очередь, что село Красное Шебекинского городского округа было атаковано беспилотником Вооружённых сил Украины. Люди не пострадали.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 11:25 губернатор объявил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. По Шебекинскому округу предупреждение сохраняется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru