Ракетная опасность объявлена в белгородском Шебекино

Сигнал о новой ракетной опасности вновь активирован на территории Шебекинского округа и города Шебекино в Белгородской области. Информацию об этом распространил региональный главк МЧС.

Перед этим аналогичное предупреждение объявили в областном центре и Белгородском районе. В МЧС призвали жителей по возможности не выходить на улицу, не подходить к окнам.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, в свою очередь, что село Красное Шебекинского городского округа было атаковано беспилотником Вооружённых сил Украины. Люди не пострадали.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 11:25 губернатор объявил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. По Шебекинскому округу предупреждение сохраняется.

