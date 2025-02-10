Украинский беспилотник повредил жилой комплекс в Краснодаре

Ночью 10 февраля силы противовоздушной обороны сбили над Краснодаром украинский беспилотник, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу города Евгения Наумова.

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью

Его обломки упали на жилой дом в районе Сенного рынка на технические помещения, расположенные на крыше многоэтажки. Квартиры не повреждены.

Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки дрона упали на техническом этаже жилищного комплекса «Центральный».

Ранее стало известно, что беспилотники атакуют Славянск-на-Кубани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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