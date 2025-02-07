Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны за час уничтожили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать территорию Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, дежурные расчеты ПВО отразили угрозу в промежутке с 20:30 до 21:30 мск. Все воздушные цели были уничтожены.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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