Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны за час уничтожили три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать территорию Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, дежурные расчеты ПВО отразили угрозу в промежутке с 20:30 до 21:30 мск. Все воздушные цели были уничтожены.

Система ПВО предотвратила удар ВСУ по Курской и Белгородской областям

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Белгородская областьВСУПВО

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