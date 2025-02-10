СМИ: Беспилотники атакуют Славянск-на-Кубани
10 февраля 202502:26
Беспилотные летательные аппараты Украины атакуют город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, сообщает Telegram-кагал Mash.
Работает система ПВО. По словам очевидцев, произошло не менее 10 взрывов в небе.
Перед этим слышали звуки, похожие на пролёт БПЛА.
До этого местные власти предупреждали об опасности дронов в регионе.
Ранее два населённых пункта Белгородской области были атакованы дронами ВСУ, пострадал мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru