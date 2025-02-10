СМИ: Беспилотники атакуют Славянск-на-Кубани

Беспилотные летательные аппараты Украины атакуют город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, сообщает Telegram-кагал Mash.

ПВО сбила 68 беспилотников ВСУ и ракету «Нептун»

Работает система ПВО. По словам очевидцев, произошло не менее 10 взрывов в небе.

Перед этим слышали звуки, похожие на пролёт БПЛА.

До этого местные власти предупреждали об опасности дронов в регионе.

Ранее два населённых пункта Белгородской области были атакованы дронами ВСУ, пострадал мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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