Украинский беспилотник атаковал завод в Брянской области

Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Украине, атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародубе Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

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По его словам, никто не пострадал. При этом повреждение получила крыша завода. На месте работают оперативные службы.

Ранее глава Крыма заявил о сбитом на западе полуострова беспилотнике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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