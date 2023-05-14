Украинский беспилотник атаковал завод в Брянской области
14 мая 202303:30
Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Украине, атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародубе Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По его словам, никто не пострадал. При этом повреждение получила крыша завода. На месте работают оперативные службы.
Ранее глава Крыма заявил о сбитом на западе полуострова беспилотнике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru