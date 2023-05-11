Украинский дрон атаковал нефтебазу в Клинцах под Брянском
Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу «Брянскнефтепродукт» компании «Роснефть». Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.
«В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Никто не пострадал, пишет RT. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Накануне стало известно об обстреле наливного пункта нефтепровода «Дружба» под Брянском. Снаряды ударили по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru