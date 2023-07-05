Украинские войска обстреляли школу в поселке Теткино под Курском
5 июля 202308:17
Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Всего насчитали 12 прилетов», — написал глава Курской области в Telegram.
По словам Старовойта, зафиксированы сильные повреждения школы №2. Власти намерены приступить к восстановлению в кратчайшие сроки. Кроме того, был поврежден один дом, пишет Ura.ru.
Как отметил губернатор, никто не пострадал.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Валуйки, пострадавших нет, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru