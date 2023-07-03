ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

Глушковский район Курской области 3 июля подвергся обстрелу со стороны украинской армии. О происшествии в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Губернатор: ВСУ обстреляли село в Курской области

Восемь снарядов упало на территории деревни Елизаветовка. Ранение получил механизатор животноводческого комплекса, есть погибшие животные.

В селе Веселое зафиксировано четыре прилета. В населенных пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение.

Старовойт ранее сообщил об усилении территориального гарнизона в Курской области. По его словам, это необходимо для безопасности жителей и стабильного функционирования экономики региона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ОбстрелВСУКурская Область

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