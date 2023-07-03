ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области

Восемь снарядов упало на территории деревни Елизаветовка. Ранение получил механизатор животноводческого комплекса, есть погибшие животные.

В селе Веселое зафиксировано четыре прилета. В населенных пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение.

Старовойт ранее сообщил об усилении территориального гарнизона в Курской области. По его словам, это необходимо для безопасности жителей и стабильного функционирования экономики региона, передает «Радиоточка НСН».

