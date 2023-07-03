ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области
Глушковский район Курской области 3 июля подвергся обстрелу со стороны украинской армии. О происшествии в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
Восемь снарядов упало на территории деревни Елизаветовка. Ранение получил механизатор животноводческого комплекса, есть погибшие животные.
В селе Веселое зафиксировано четыре прилета. В населенных пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение.
Старовойт ранее сообщил об усилении территориального гарнизона в Курской области. По его словам, это необходимо для безопасности жителей и стабильного функционирования экономики региона, передает «Радиоточка НСН».
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