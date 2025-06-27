Двух последователей «секс-гуру» Лесли арестовали на 15 суток

Тверской районноый суд Москвы признал двух последователей «секс-гуру» Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) виновными в мелком хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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Уточняется, что за домогательства девушек в центре Москвы к административной ответственности были привлечены Максим Орешков и Денис Чанышев.

«Каждому назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», - говорится в сообщении.

Ранее в СК РФ заявили, что против самого блогера Лесли было возбуждено уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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