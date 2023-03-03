Украинские войска обстреляли Кременную из «Градов»
Вооруженные силы Украины обстреляли Кременную десятью ракетами из реактивной системы залпового огня «Град». Об сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Силовики выпустили ракеты по городу в 11:48 по московскому времени с применением РСЗО БМ-21 «Град».
«Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении телеграм-канала центра.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинским силовикам под Кременной приходится использовать воду из луж из-за дефицита воды.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- 19 человек погибли на севере ЮАР при столкновении школьных автобусов с грузовиком
- СМИ: «Вкусвилл» приостановил продажу алкоголя в Москве и Московской области
- Непривитых от полиомиелита детей отправили на дистанционку в Дагестане
- Боец «Вагнера» заявил, что ВСУ взорвали почти все мосты на подступах к Артемовску
- Мизулина опровергла запрет компьютерной игры Dota 2
- Украинские войска обстреляли Кременную из «Градов»
- Песков: наращивание поставок оружия Киеву сделает конфликт на Украине более затяжным
- Лидер оппозиции ФРГ заявил, что цели поездки Шольца в США неизвестны
- Песков заявил, что совещание Совета безопасности традиционно будет закрытым
- В Москве простились с политологом Глебом Павловским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru