Украинские войска обстреляли Кременную из «Градов»

Вооруженные силы Украины обстреляли Кременную десятью ракетами из реактивной системы залпового огня «Град». Об сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Старики и дети!»: Пригожин показал на видео пленённых под Артёмовском бойцов ВСУ

Силовики выпустили ракеты по городу в 11:48 по московскому времени с применением РСЗО БМ-21 «Град».

«Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении телеграм-канала центра.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинским силовикам под Кременной приходится использовать воду из луж из-за дефицита воды.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: соцсети
ТЕГИ:ЛНРВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры