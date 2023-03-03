Марочко: ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Кременной на севере Луганской народной республики столкнулись с дефицитом воды и провизии, это связано с большими потерями в подразделениях тыла. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что у военных Украины начали заканчиваться индивидуальные рационы питания. Кроме того, по словам Марочко, ВСУ используют воду, которая скопилась в лужах.
Ранее Андрей Марочко сообщил, что интенсивность боев на линии соприкосновения в районе Кременной в Луганской народной республике можно сравнить с активностью в районе Артемовска. Он отмечал, что в районе Кременной идут жесткие, активные боевые действия, сообщает НСН.
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