Марочко: ВСУ под Кременной используют воду из луж из-за перебоев со снабжением

Он отметил, что у военных Украины начали заканчиваться индивидуальные рационы питания. Кроме того, по словам Марочко, ВСУ используют воду, которая скопилась в лужах.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что интенсивность боев на линии соприкосновения в районе Кременной в Луганской народной республике можно сравнить с активностью в районе Артемовска. Он отмечал, что в районе Кременной идут жесткие, активные боевые действия, сообщает НСН.

