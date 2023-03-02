Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики.

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Отмечается, что всего было выпущено три снаряда по населенному пункту Ласточкино примерно в 20:00.

Кроме того, в часом ранее был зафиксирован обстрел населенного пункта Пантелеймоновка, на который упали пять снарядов.

Украинский генерал Виктор Назаров накануне сообщил, что украинские войска в среднем тратят за три дня около 14 тысяч снарядов.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ВСУУкраина
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