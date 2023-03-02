Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Отмечается, что всего было выпущено три снаряда по населенному пункту Ласточкино примерно в 20:00.

Кроме того, в часом ранее был зафиксирован обстрел населенного пункта Пантелеймоновка, на который упали пять снарядов.

Украинский генерал Виктор Назаров накануне сообщил, что украинские войска в среднем тратят за три дня около 14 тысяч снарядов.

