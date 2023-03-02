Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами натовского калибра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики.
Отмечается, что всего было выпущено три снаряда по населенному пункту Ласточкино примерно в 20:00.
Кроме того, в часом ранее был зафиксирован обстрел населенного пункта Пантелеймоновка, на который упали пять снарядов.
Украинский генерал Виктор Назаров накануне сообщил, что украинские войска в среднем тратят за три дня около 14 тысяч снарядов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- Швыдкой: церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ состоится осенью 2023 года
- Захарова: нападение на Брянскую область стало ещё одним преступлением Киева
- Депутата Абдалкина, слушавшего послание Путина с лапшой на ушах, обвинили в дискредитации ВС РФ
- Рябков рассказал о последствиях поддержки неонацизма на Украине
- На Западе сообщили о ссоре Зеленского с командующим ВСУ в Донбассе
- Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
- В Ленобласти усилят меры безопасности после ЧП в Брянской области
- Парламент Венгрии перенес голосование о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
- ФСБ: По территории Украины, куда выдавили диверсантов, нанесли удар
- Глава Госдепа призвал Россию вернуться к Договору СНВ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru