Украинский генерал назвал число обучаемых на Западе солдат

Украинский генерал Виктор Назаров заявил, что обучение на Западе по стандартам НАТО уже прошли примерно 50 тысяч украинских военных. Об этом он рассказал в интервью журналу Spiegel.

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По его словам, солдатам удалось овладеть различным вооружением «в сравнительно короткие сроки».

Отвечая на вопрос о том, с какими трудностями приходится сталкиваться украинской стороне, Назаров отметил, что некоторые системы вооружения старые, и их необходимо ремонтировать перед использованием.

При этом генерал самым сложным вопросом назвал дефицит боеприпасов. Он отметил, что Украина использует за три дня месячную норму производства Соединенными Штатами.

«В прессе сообщалось, что в США производится 14 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц. [...] Что такое 14 тысяч снарядов? Столько мы расходуем за три дня», - сказал он.

Ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США.

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