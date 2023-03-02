Украинский генерал назвал число обучаемых на Западе солдат

По его словам, солдатам удалось овладеть различным вооружением «в сравнительно короткие сроки».

Отвечая на вопрос о том, с какими трудностями приходится сталкиваться украинской стороне, Назаров отметил, что некоторые системы вооружения старые, и их необходимо ремонтировать перед использованием.

При этом генерал самым сложным вопросом назвал дефицит боеприпасов. Он отметил, что Украина использует за три дня месячную норму производства Соединенными Штатами.

«В прессе сообщалось, что в США производится 14 тысяч 155-миллиметровых снарядов в месяц. [...] Что такое 14 тысяч снарядов? Столько мы расходуем за три дня», - сказал он.

Ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что опасается прекращения поддержки Украины со стороны США.

