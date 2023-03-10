Украинские войска обстреляли два района Донецка
ВСУ обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Уточняется, что по районам было выпущено девять снарядов калибром 155 мм.
В СЦКК ДНР добавили, что пять украинских снарядов было выпущено в 13:30 по Петровскому району, также в 13:30 ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда.
Ранее сообщалось, что снаряд пробил стену частного жилого дома в городе Шебекино в Белгородской области.
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