Украинские войска обстреляли два района Донецка

Уточняется, что по районам было выпущено девять снарядов калибром 155 мм.

В СЦКК ДНР добавили, что пять украинских снарядов было выпущено в 13:30 по Петровскому району, также в 13:30 ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда.

Ранее сообщалось, что снаряд пробил стену частного жилого дома в городе Шебекино в Белгородской области.

