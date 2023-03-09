Снаряд пробил стену жилого дома в Белгородской области и не разорвался

Снаряд пробил стену частного жилого дома в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, снаряд не взорвался, для разминирования на место происшествия прибыли оперативные службы.

В результате обстрела также посечен забор и выбиты стекла. Из людей никто не пострадал.