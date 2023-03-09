Снаряд пробил стену жилого дома в Белгородской области и не разорвался

Снаряд пробил стену частного жилого дома в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, снаряд не взорвался, для разминирования на место происшествия прибыли оперативные службы.

В результате обстрела также посечен забор и выбиты стекла. Из людей никто не пострадал.

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Ранее сегодня в результате обстрела пострадал дом в деревне Раковка Климовского района Брянской области. На территории области также был сбит украинский беспилотник.

Системы противовоздушной обороны не срабатывали в Липецкой области, ранее сегодня сообщили в правительстве региона. Там объяснили звуки, которые слышали жители, «пролетавшими над областью в южном направлении самолетами», передает НСН.

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ФОТО: @vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелБелгород
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