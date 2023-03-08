СМИ: рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР

Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) попал под обстрел на территории Донецкой республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов поездки.

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Вместе с Птахой находился рэпер «Андрей 3022».

Обстрел произошло примерно в 19:20 по московскому времени, сообщили организаторы. По их словам, музыканты перестали выходить на связь.

Отмечается, что исполнители находились в ДНР вместе с друзьями. Птаха передвигался в бронежилете и каске, сообщают СМИ.

Рэпер привез в Донецк гуманитарную помощь. Он собирался записать новые треки о спецоперации.

В начале февраля в Санкт-Петербурге в возрасте 27 лет скончался рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). Тело музыканта обнаружили в его квартире на Дровяной улице, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелДНРРэпер
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