Украинские войска обстреляли белгородское село Сподарюшино

Село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области

Как отметил губернатор, из-за ЧП загорелись два частных домовладения. По словам главы региона, в зданиях никого не было.

«Жители переехали в безопасное место», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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