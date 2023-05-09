Украинские войска обстреляли белгородское село Сподарюшино
9 мая 202312:26
Село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, из-за ЧП загорелись два частных домовладения. По словам главы региона, в зданиях никого не было.
«Жители переехали в безопасное место», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
В результате обстрела никто не пострадал.
Ранее ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru