Украинские войска обстреляли белгородское село Сподарюшино

Как отметил губернатор, из-за ЧП загорелись два частных домовладения. По словам главы региона, в зданиях никого не было.

«Жители переехали в безопасное место», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В результате обстрела никто не пострадал.

Ранее ВСУ обстреляли село Курковичи в Брянской области, напоминает RT.

