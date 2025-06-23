В Гааге прошла демонстрация против политики НАТО

Тысячи человек вышли в Гааге на демонстрацию сторонников мира против предстоящего саммита НАТО и политики Альянса по милитаризации, сообщает РИА Новости.

Демонстрация прошла под лозунгом «За мир и справедливость». Ее участники принесли с собой баннеры и плакаты: «НАТО - машина войны США», «Нет НАТО! Убийцы», «Остановим НАТО вместе!». Также собравшиеся обратились к политикам Запада с призывом остановить войну на Ближнем Востоке.

Как заявил один из организаторов протеста, представитель коалиции против саммита НАТО Гвидо ван Леймпут, страны-члены НАТО движутся к большому кризису, так как Испания выступила против расходов на оборону в 5%.

Ранее стало известно, что все страны Североатлантического альянса согласились подписать итоговое заявление саммита о повышении целевых военных расходов с 2 до 5% ВВП, но только к 2035 году.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

