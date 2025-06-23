В трех регионах РФ уничтожили 23 украинских дрона
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 23 украинских беспилотника самолетного типа над тремя регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 22.00 мск 22 июня до 7.00 мск 23 июня... перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов», – отметили в ведомстве.
Уточняется, что 13 дронов сбили в Ростовской области, два – в Астраханской, один – в Волгоградской.
Как отметили в Минобороны, всего за ночь были ликвидированы 23 украинских БПЛА: 14 – над Ростовской областью, пять – над Волгоградской, еще четыре – над Астраханской.
Ранее в Каменском районе Ростовской области в результате атаки дронов загорелось промышленное предприятие, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В трех регионах РФ уничтожили 23 украинских дрона
- В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,3
- СМИ: В Минцифры намерены запретить перепрошивать мобильные устройства
- В Гааге прошла демонстрация против политики НАТО
- ВЦИОМ: Россиян волнуют проблемы здравоохранения и образования
- Дмитриев: Нефтяной шок после закрытия Ормузского пролива затронет всех
- СМИ: Над центром Тегерана прогремели взрывы
- Россияне могут получить две пенсии
- На ростовском промышленном предприятии после атаки дронов вспыхнул пожар
- Глава Росмолодежи не исключил проведения детского «Интервидения»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru