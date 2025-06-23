В трех регионах РФ уничтожили 23 украинских дрона

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 23 украинских беспилотника самолетного типа над тремя регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 22.00 мск 22 июня до 7.00 мск 23 июня... перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов», – отметили в ведомстве.

Уточняется, что 13 дронов сбили в Ростовской области, два – в Астраханской, один – в Волгоградской.

Как отметили в Минобороны, всего за ночь были ликвидированы 23 украинских БПЛА: 14 – над Ростовской областью, пять – над Волгоградской, еще четыре – над Астраханской.

Ранее в Каменском районе Ростовской области в результате атаки дронов загорелось промышленное предприятие, пишет Ura.ru.

