На ростовском промышленном предприятии после атаки дронов вспыхнул пожар
На ростовском промышленном предприятии после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины произошел пожар, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу региона Юрия Слюсаря.
Возгорание произошло на промышленном предприятии Каменского района. На место направляются спасатели. Никто из работников предприятия не пострадал.
Отмечается, что беспилотники уже уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах.
Ранее МИД РФ заявил о пролете беспилотников ВСУ над Казахстаном при атаках на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На ростовском промышленном предприятии после атаки дронов вспыхнул пожар
- Глава Росмолодежи не исключил проведения детского «Интервидения»
- СМИ: Трамп окончательно одобрил удар по Ирану за игрой в гольф
- Средняя пенсия россиян составила 23,5 тысячи рублей
- Страны НАТО отсрочили повышение военных расходов
- Трамп допустил смену режима в Иране после атак США
- Небензя: США атакой против Ирана открыли ящик Пандоры
- Трамп заявил об огромном ущербе на ядерных объектах Ирана
- Минтуризма Абхазии: Слова о нищих российских туристах вырвали из контекста
- Госдеп: Закрытие Ираном Ормузского пролива станет большой эскалацией конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru