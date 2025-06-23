На ростовском промышленном предприятии после атаки дронов вспыхнул пожар

На ростовском промышленном предприятии после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины произошел пожар, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу региона Юрия Слюсаря.

Над Россией уничтожили пять украинских беспилотников

Возгорание произошло на промышленном предприятии Каменского района. На место направляются спасатели. Никто из работников предприятия не пострадал.

Отмечается, что беспилотники уже уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах.

Ранее МИД РФ заявил о пролете беспилотников ВСУ над Казахстаном при атаках на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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