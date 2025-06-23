На ростовском промышленном предприятии после атаки дронов вспыхнул пожар

Путин поддержал предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления на гуманитарные и социально-экономические специальности в вузы Москва осуждает атаки США по ядерным объектам в Иране Задержан вице-губернатор Белгородской области Зайнуллин ФМБА направило в Минздрав документы для получения разрешения на применение вакцины от рака В РФ предложили распространить функционал «Пушкинской карты» на покупку книг