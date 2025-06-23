СМИ: В Минцифры намерены запретить перепрошивать мобильные устройства

Это не позволит мошенникам обманывать системы безопасности, меняя код, а также позволит блокировать по IMEI краденные смартфоны. Кроме того, планируется создать единую базу мобильных устройств и ввести «чёрные» списки уникальных номеров.

Поправки — часть законопроекта, направленного на борьбу с киберпреступностью.

Ранее стало известно, что для пожилых россиян запустят проект по борьбе с мошенничеством «Цифровой внучок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

