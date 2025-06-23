СМИ: В Минцифры намерены запретить перепрошивать мобильные устройства
В Минцифры разрабатывают поправки к закону «О связи», которыми будет запрещено изменять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI), сообщают «Известия».
Это не позволит мошенникам обманывать системы безопасности, меняя код, а также позволит блокировать по IMEI краденные смартфоны. Кроме того, планируется создать единую базу мобильных устройств и ввести «чёрные» списки уникальных номеров.
Поправки — часть законопроекта, направленного на борьбу с киберпреступностью.
Ранее стало известно, что для пожилых россиян запустят проект по борьбе с мошенничеством «Цифровой внучок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США направили две группы самолетов для отвлечения при атаке на Иран
- В трех регионах РФ уничтожили 23 украинских дрона
- В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,3
- СМИ: В Минцифры намерены запретить перепрошивать мобильные устройства
- В Гааге прошла демонстрация против политики НАТО
- ВЦИОМ: Россиян волнуют проблемы здравоохранения и образования
- Дмитриев: Нефтяной шок после закрытия Ормузского пролива затронет всех
- СМИ: Над центром Тегерана прогремели взрывы
- Россияне могут получить две пенсии
- На ростовском промышленном предприятии после атаки дронов вспыхнул пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru