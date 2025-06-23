Россияне могут получить две пенсии

Накопительная пенсия выплачивается независимо от других пенсий, если у пожилого россиянина есть соответствующие накопления. Кроме того, в законодательстве указан перечень категорий, которые имеют право на получение двух пенсий. Например, среди них - граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы и участники ВОВ. Также две пенсии могут получать вдовы, родители и дети-инвалиды военнослужащих.

Детям-инвалидам помимо пенсии по потере кормильца может быть назначена страховая или социальная пенсия по инвалидности.

Ранее стало известно, что средняя пенсия россиян составила 23,5 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

