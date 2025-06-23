Дмитриев: Нефтяной шок после закрытия Ормузского пролива затронет всех

По его словам, от нефтяного шока никто не застрахован. Отмечается, что цены на бензин взлетят.

Парламент Ирана пришёл к выводу о необходимости закрытия Ормузского пролива, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято Советом национальной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

