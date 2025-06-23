Дмитриев: Нефтяной шок после закрытия Ормузского пролива затронет всех
23 июня 202505:34
Возможное закрытие властями Ирана Ормузского пролива не пощадит США, сообщил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, от нефтяного шока никто не застрахован. Отмечается, что цены на бензин взлетят.
Парламент Ирана пришёл к выводу о необходимости закрытия Ормузского пролива, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято Советом национальной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru