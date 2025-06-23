СМИ: Над центром Тегерана прогремели взрывы
23 июня 202505:15
Серия мощных взрывов прогремела в ночь на 23 июня над центральной частью Тегерана, сообщает Sabreen news.
Средства противовоздушной обороны страны отражают атаку в небе.
ПВО также работает в городе Карадж в пригороде столицы.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, находясь в своем гольф-клубе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru