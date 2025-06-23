СМИ: Над центром Тегерана прогремели взрывы

Серия мощных взрывов прогремела в ночь на 23 июня над центральной частью Тегерана, сообщает Sabreen news.

Трамп допустил смену режима в Иране после атак США

Средства противовоздушной обороны страны отражают атаку в небе.

ПВО также работает в городе Карадж в пригороде столицы.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, находясь в своем гольф-клубе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
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