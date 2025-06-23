В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,3
23 июня 202507:19
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали в регионе Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее. Об этом говорится в заявлении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки зафиксировали в 03:17 UTC (06:17 мск) на расстоянии 81 километр от города Кимбе. Очаг землетрясения находился на глубине 48 км.
Данных о жертвах или разрушениях после сейсмособытия нет.
Ранее два землетрясения магнитудой 4,3 и 4,4 зафиксировали близ восточного побережья Камчатки, напоминает Ura.ru.
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- В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,3
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru