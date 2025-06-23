Глава Росмолодежи не исключил проведения детского «Интервидения»

В России может состояться детское «Интервидение», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росмолодежи Григория Гурова.

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По его словам, в стране много активных детей. «Сейчас пройдет «Интервидение», а дальше будет видно», - указал он. Гурова также рассказал, что уже около одной тысячи молодых людей подали заявки на участие в «Интервидении» в качестве волонтеров.

Состав жюри международного конкурса «Интервидение» будет состоять из представителей стран-участниц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети группы As I Lay Dying/Justice Dodson
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