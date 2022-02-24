ВСУ обстреляли турецкое судно с украинцами на борту

По их данным, на судно упала бомба, поврежден трюм корабля.

Жертв нет. На борту находятся 11 филиппинцев, 11 украинцев и 8 турок, уточнили в турецком морском управлении в Twitter.

Ранее азербайджанский политолог Тофик Аббасов в комментарии Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Турция не присоединится к европейским санкциям против России и уж тем более не будет ограничивать въезд россиян, несмотря на поддержку территориальной целостности Украины.