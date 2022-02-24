ВСУ обстреляли турецкое судно с украинцами на борту

Турецкое судно, шедшее у берегов Одессы под флагом Маршалловых островов, подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских военных, сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти Турции.

ФСБ опубликовала видео с расстрелянного Украиной гражданского судна

По их данным, на судно упала бомба, поврежден трюм корабля.

Жертв нет. На борту находятся 11 филиппинцев, 11 украинцев и 8 турок, уточнили в турецком морском управлении в Twitter.

Ранее азербайджанский политолог Тофик Аббасов в комментарии Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Турция не присоединится к европейским санкциям против России и уж тем более не будет ограничивать въезд россиян, несмотря на поддержку территориальной целостности Украины.

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ФОТО: denizhaber.com
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