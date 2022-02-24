ВСУ обстреляли турецкое судно с украинцами на борту
Турецкое судно, шедшее у берегов Одессы под флагом Маршалловых островов, подверглось ракетному обстрелу со стороны украинских военных, сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти Турции.
По их данным, на судно упала бомба, поврежден трюм корабля.
Жертв нет. На борту находятся 11 филиппинцев, 11 украинцев и 8 турок, уточнили в турецком морском управлении в Twitter.
Ранее азербайджанский политолог Тофик Аббасов в комментарии Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Турция не присоединится к европейским санкциям против России и уж тем более не будет ограничивать въезд россиян, несмотря на поддержку территориальной целостности Украины.
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