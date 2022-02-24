ФСБ опубликовала видео с расстрелянного Украиной гражданского судна

Формирования вооруженных сил Украины обстреляли два российских гражданских судна в водах Азовского моря. Видеозапись нанесенных повреждений нефтегруза SGV-FLOT предоставили в ФСБ России. На кадрах видно как сильно повреждена верхняя часть кормы корабля, который еще держится на плаву.

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На борту судна после ракетного обстрела со стороны украинского Мариуполя возник пожар. Один из моряков получил тяжелое ранение.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о раненых и погибших среди ополченцев и мирного населения.

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ФОТО: РИА Новости / скрин видео
ТЕГИ:УкраинаВСУМариупольФСБ
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