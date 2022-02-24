ФСБ опубликовала видео с расстрелянного Украиной гражданского судна
Формирования вооруженных сил Украины обстреляли два российских гражданских судна в водах Азовского моря. Видеозапись нанесенных повреждений нефтегруза SGV-FLOT предоставили в ФСБ России. На кадрах видно как сильно повреждена верхняя часть кормы корабля, который еще держится на плаву.
На борту судна после ракетного обстрела со стороны украинского Мариуполя возник пожар. Один из моряков получил тяжелое ранение.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о раненых и погибших среди ополченцев и мирного населения.
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