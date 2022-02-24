ФСБ опубликовала видео с расстрелянного Украиной гражданского судна

Формирования вооруженных сил Украины обстреляли два российских гражданских судна в водах Азовского моря. Видеозапись нанесенных повреждений нефтегруза SGV-FLOT предоставили в ФСБ России. На кадрах видно как сильно повреждена верхняя часть кормы корабля, который еще держится на плаву.