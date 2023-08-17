Украинские военные нанесли удар по домам мирных жителей в Херсонской области

Украинские войска нанесли массированный артиллерийский обстрел по поселку Днепряны в Херсонской области, сообщила в Telegram пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.

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Огонь велся 16 августа в 22:10. В настоящее время уточняется информация о разрушениях и пострадавших.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что полученная армией Украины иностранная военная техника — барахло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/gubernator_46
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