Украинские военные нанесли удар по домам мирных жителей в Херсонской области
17 августа 202305:35
Украинские войска нанесли массированный артиллерийский обстрел по поселку Днепряны в Херсонской области, сообщила в Telegram пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
Огонь велся 16 августа в 22:10. В настоящее время уточняется информация о разрушениях и пострадавших.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что полученная армией Украины иностранная военная техника — барахло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru