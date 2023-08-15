Гладков сообщил о смерти пострадавшего при обстреле Новой Таволжанки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о смерти мужчины, пострадавшего при обстреле села Новая Таволжанка со стороны Украины.

Два человека пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области

У мужчины были переломы ребер, ранения грудной клетки и обширные кровопотери. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь, отметил Гладков.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Один человек пострадал при попытке проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию России в районе села Курковичи Брянской области, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

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