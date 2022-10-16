Украинские националисты разрушили с помощью HIMARS храм в херсонском Бериславе
Ударом из американской установки HIMARS Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили православный храм в городе Берислав Херсонской области. Об этом рассказала корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.
«Первое время жители города пытались его восстановить. Но сейчас это сделать уже невозможно. После трехдневного обстрела он разрушен полностью», — рассказала Графчикова.
Так украинские националисты отыгрываются на мирном населении после неудачной попытки прорыва в Херсонской.
По словам советника главы администрации Бериславского района Александра Ушакова, ВСУ ведут обстрелы круглые сутки. Цели отрабатывает российская ПВО.
Однако, одна из трех ракет HIMARS, выпущенных по общежитию, привела к гибели одного человека, еще шестеро были ранены.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Россия «поставит мат» киевскому режиму в скором времени, написал он в своем Telegram-канале.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+12 354 / сут.
Умерли
389 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+18 441 / сут.
- Власти Запорожья предупредили о смене плана Киева по захвату ЗАЭС
- Ответ США не будет зависеть от масштаба применения ядерного оружия РФ
- Врачи назвали способы избавиться от фобий
- Украинские националисты разрушили с помощью HIMARS храм в херсонском Бериславе
- Стремоусов: Россия «поставит мат» Украине уже зимой
- В Белоруссию прибыла из России авиационная часть общей группировки войск
- Минобороны РФ: Уничтожено более 350 украинских военных
- В Белоруссии предотвратили серию терактов, задержали подозреваемых в диверсии
- Прожить без российского газа. Евросоюз может лишиться топлива из-за потолка цен
- В Венгрии рассчитывают на изменение политики санкций против России после консультаций ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru