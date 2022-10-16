Украинские националисты разрушили с помощью HIMARS храм в херсонском Бериславе

«Первое время жители города пытались его восстановить. Но сейчас это сделать уже невозможно. После трехдневного обстрела он разрушен полностью», — рассказала Графчикова.

Так украинские националисты отыгрываются на мирном населении после неудачной попытки прорыва в Херсонской.

По словам советника главы администрации Бериславского района Александра Ушакова, ВСУ ведут обстрелы круглые сутки. Цели отрабатывает российская ПВО.

Однако, одна из трех ракет HIMARS, выпущенных по общежитию, привела к гибели одного человека, еще шестеро были ранены.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Россия «поставит мат» киевскому режиму в скором времени, написал он в своем Telegram-канале.

