На Украине начали вводить лимиты на продажу топлива

По данным издания, в ближайшее время количество АЗС, которые введут запрет, может увеличиться. За одну заправку клиентам отпускают 50-100 литров дизельного топлива. Прежде всего новые правила действуют на трассовых заправках, где обычно заправляются грузовики и дальнобойщики.

Причиной нехватки топлива стала ситуация с ценами. Разница между стоимостью дизеля на нефтебазах и на автозаправках заметно сократилась, поэтому перевозчикам стало выгоднее покупать топливо непосредственно на АЗС. Также среди причин - сокращение поставок на Украину, ограниченное предложение на европейском рынке и обмеление Дуная, осложнившее доставку топлива речным транспортом. Дополнительное давление на рынок оказывает высокий спрос на дизель в Европе.

Ранее стало известно, что украинский топливный рынок столкнулся с острым дефицитом бензина и дизельного топлива после введения новых европейских стандартов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

