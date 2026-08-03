На Украине начали вводить лимиты на продажу топлива
На Украине сети автозаправочных станций начали ограничивать продажу дизельного топлива на фоне дефицита и перебоев с поставками, сообщает Delo.
По данным издания, в ближайшее время количество АЗС, которые введут запрет, может увеличиться. За одну заправку клиентам отпускают 50-100 литров дизельного топлива. Прежде всего новые правила действуют на трассовых заправках, где обычно заправляются грузовики и дальнобойщики.
Причиной нехватки топлива стала ситуация с ценами. Разница между стоимостью дизеля на нефтебазах и на автозаправках заметно сократилась, поэтому перевозчикам стало выгоднее покупать топливо непосредственно на АЗС. Также среди причин - сокращение поставок на Украину, ограниченное предложение на европейском рынке и обмеление Дуная, осложнившее доставку топлива речным транспортом. Дополнительное давление на рынок оказывает высокий спрос на дизель в Европе.
Ранее стало известно, что украинский топливный рынок столкнулся с острым дефицитом бензина и дизельного топлива после введения новых европейских стандартов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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