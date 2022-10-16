Стало известно о ранении двух мирных жителей после обстрела администрации Донецка

Два мирных жителя ранены в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетами HIMARS. Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР, передает ТАСС.

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«При обстреле городской администрации Донецка по ул. Артёма ранения получили мирные жители: мужчина 1963 г. р. и мужчина 1984 г. р», — цитирует сообщение RT.

Пострадавшие госпитализированы в Республиканский травматологический центр, пишет Газета.ru.

В результате обстрела ВСУ здание администрации в Донецке получило повреждения, на парковке уничтожены гражданские машины.

Ранее сообщалось об обстреле украинской стороной Ворошиловского района Донецка тремя ракетами из установки М142 HIMARS. ,Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеАвтомобилиОбстрелДонецк
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