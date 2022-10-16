Стремоусов: Россия «поставит мат» Украине уже зимой

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что Россия «поставит мат» киевскому режиму в скором времени, написал он в своем Telegram-канале.

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Победа украинских войск невозможна, передает слова представителя Херсонской области RT.

«В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой», — заверил Стремоусов.

Ранее он заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе провалилось. Российские военные отбили атаку, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияРоссияУкраина
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