Стремоусов: Россия «поставит мат» Украине уже зимой
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что Россия «поставит мат» киевскому режиму в скором времени, написал он в своем Telegram-канале.
Победа украинских войск невозможна, передает слова представителя Херсонской области RT.
«В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой», — заверил Стремоусов.
Ранее он заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе провалилось. Российские военные отбили атаку, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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