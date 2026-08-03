Зумеры массово идут в колледжи

Рекордный показатель превысил результат за аналогичный период прошлого года на полмиллиона. Тогда в колледжи и техникумы подали 3,5 млн заявлений. В учреждения среднего профессионального образования было зачислено около 1,1 млн человек.

В 2026 году для поступающих в колледжи и техникумы предусмотрели 880 тыс. бюджетных мест — на 30 тыс. больше, чем годом ранее.

Ранее родители пожаловались на жесткие условия приема в 10-й класс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

