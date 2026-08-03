Зумеры массово идут в колледжи

Около 3 млн заявлений подано в российские колледжи и техникумы к 1 августа в ходе приемной кампании, сообщает РБК со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.

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Рекордный показатель превысил результат за аналогичный период прошлого года на полмиллиона. Тогда в колледжи и техникумы подали 3,5 млн заявлений. В учреждения среднего профессионального образования было зачислено около 1,1 млн человек.

В 2026 году для поступающих в колледжи и техникумы предусмотрели 880 тыс. бюджетных мест — на 30 тыс. больше, чем годом ранее.

Ранее родители пожаловались на жесткие условия приема в 10-й класс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный городской портал Москвы mos.ru
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