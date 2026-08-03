Больше 130 очагов: В ЯНАО продолжает полыхать лес

Там зарегистрировано больше 130 очагов. Дым накрыл города, а трассы могут перекрывать из-за плохой видимости. Огонь охватил больше 26 тысяч га в шести округа. Самая сложная ситуация — в Красноселькупском районе, крупные очаги также в Пуровском районе и Приуралье. Смог накрыл Новый Уренгой и распространяется в сторону других населённых пунктов.

С огнём борются около 700 человек и три вертолёта Ми-8. На помощь спасателям прибыли специалисты из Иркутска, Тюмени, Екатеринбурга и Архангельска. В ближайшее время к ним присоединятся сотрудники авиалесоохраны из Карелии и Свердловской области. В регионе введён режим ЧС.

Ранее стало известно, что лесные пожары бушуют в Турции рядом с любимыми провинциями для отдыха россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

